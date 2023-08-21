Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумщину

"Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 00:35
Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумщину
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

Протягом 20 серпня російські окупанти здійснили 14 обстрілів Сумської області, зафіксовано 56 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Великописарівській громаді ворог здійснив гранатометний (СПГ-9) обстріл (4 вибухи).

У Білопільській громаді були гранатометні обстріли (17 вибухів).

По Есманській громаді росіяни били зі ствольної артилерії (2 вибухи) та мінометів (9 вибухів).

На територію Свеської громади ворог скинув 2 міни.

У Краснопільській громаді були артилерійський (6 вибухів) та мінометний (3 вибухи) обстріли.

По Хотінській громаді ворог бив з мінометів (3 вибухи). Крім того, здійснено авіаудар – з гелікоптеру випущено 4 некеровані авіаційні ракети НАР.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).

Попередньо обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Сумська область
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни – 248 вибухів за добу
Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано понад 120 вибухів
Окупанти за добу 23 рази обстріляли Сумщину: є руйнування
Останні новини
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
Усі новини...
Реклама: