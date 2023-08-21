Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумщину

Протягом 20 серпня російські окупанти здійснили 14 обстрілів Сумської області, зафіксовано 56 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Великописарівській громаді ворог здійснив гранатометний (СПГ-9) обстріл (4 вибухи).

У Білопільській громаді були гранатометні обстріли (17 вибухів).

По Есманській громаді росіяни били зі ствольної артилерії (2 вибухи) та мінометів (9 вибухів).

На територію Свеської громади ворог скинув 2 міни.

У Краснопільській громаді були артилерійський (6 вибухів) та мінометний (3 вибухи) обстріли.

По Хотінській громаді ворог бив з мінометів (3 вибухи). Крім того, здійснено авіаудар – з гелікоптеру випущено 4 некеровані авіаційні ракети НАР.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).

Попередньо обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.