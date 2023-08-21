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Россияне за сутки 14 раз обстреляли Сумскую область

"Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 00:35
Россияне за сутки 14 раз обстреляли Сумскую область
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 20 августа российские оккупанты совершили 14 обстрелов Сумской области, зафиксировано 56 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Великописаревской громаде враг совершил гранатометный (СПГ-9) обстрел (4 взрыва).

В Белопольской громаде были гранатометные обстрелы (17 взрывов).

По Эсманской громаде россияне били из ствольной артиллерии (2 взрыва) и минометов (9 взрывов).

На территорию Свесской громады враг сбросил 2 мины.

В Краснопольской громаде были артиллерийский (6 взрывов) и минометный (3 взрыва) обстрелы.

По Хотинской громаде враг бил из минометов (3 взрыва). Кроме того, осуществлен авиаудар – с вертолета выпущено 4 неуправляемые авиационные ракеты НАР.

В Зноб-Новгородской громаде зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).

Предварительно обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Темы: Сумская областьобстрел
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