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Ракетна небезпека у 5 областях: окупанти випустили С-300

"Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 01:16
Ракетна небезпека у 5 областях: окупанти випустили С-300
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для 5 областей, загарбники випустили у бік Запорізької області ракети С-300.

Джерело: ПС у Telegram, голова Запорізької обласної військової адміністрації у Telegram

Дослівно: "Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області – ракетна небезпека".

Деталі: Очільник ОВА повідомив про пуски ракет з ЗРК С-300 в напрямку населених пунктів Запорізької області.

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Крім того, за даними повітряників, існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

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Теми: безпілотникиракетний удар
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