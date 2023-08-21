Ракетная опасность в 5 областях: оккупанты выпустили С-300
Понедельник, 21 августа 2023, 01:16
Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности для 5 областей, захватчики выпустили в сторону Запорожской области ракеты С-300.
Источник: ВС в Telegram, глава Запорожской областной военной администрации в Telegram
Дословно: "Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области – ракетная опасность".
Детали: Глава ОВА сообщил о пусках ракет из ЗРК С-300 в направлении населенных пунктов Запорожской области.
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Кроме того, по данным воздушников, существует угроза применения врагом ударных БпЛА в Днепропетровской и Запорожской областях.
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