Ракетная опасность в 5 областях: оккупанты выпустили С-300

Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности для 5 областей, захватчики выпустили в сторону Запорожской области ракеты С-300.

Источник: ВС в Telegram, глава Запорожской областной военной администрации в Telegram

Дословно: "Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области – ракетная опасность".

Детали: Глава ОВА сообщил о пусках ракет из ЗРК С-300 в направлении населенных пунктов Запорожской области.

Кроме того, по данным воздушников, существует угроза применения врагом ударных БпЛА в Днепропетровской и Запорожской областях.