Окупанти посилюють контроль на блокпостах у Мелітополі – мер

Російські загарбники посилили перевірки на блокпостах у Мелітополі Запорізької області.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "На Мелітопольщині окупанти ще більше "замикають коло" та посилюють контроль.

Мелітопольці повідомляють про чергові перевірки на всіх блокпостах міста та району. Окупанти ретельно перевіряють телефони, машини і паспорти".

Деталі: Федоров закликав мешканців міста проявляти пильність при перетині ворожих постів.