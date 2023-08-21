Окупанти посилюють контроль на блокпостах у Мелітополі – мер
Понеділок, 21 серпня 2023, 03:31
Російські загарбники посилили перевірки на блокпостах у Мелітополі Запорізької області.
Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "На Мелітопольщині окупанти ще більше "замикають коло" та посилюють контроль.
Мелітопольці повідомляють про чергові перевірки на всіх блокпостах міста та району. Окупанти ретельно перевіряють телефони, машини і паспорти".
Деталі: Федоров закликав мешканців міста проявляти пильність при перетині ворожих постів.