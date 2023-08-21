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Окупанти посилюють контроль на блокпостах у Мелітополі – мер

"Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 03:31
Окупанти посилюють контроль на блокпостах у Мелітополі – мер
ФОТО "РИА-МЕЛИТОПОЛЬ"

Російські загарбники посилили перевірки на блокпостах у Мелітополі Запорізької області.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram 

Пряма мова: "На Мелітопольщині окупанти ще більше "замикають коло" та посилюють контроль.

Мелітопольці повідомляють про чергові перевірки на всіх блокпостах міста та району. Окупанти ретельно перевіряють телефони, машини і паспорти".

Деталі: Федоров закликав мешканців міста проявляти пильність при перетині ворожих постів.  

Теми: Мелітопольокупація
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