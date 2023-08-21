Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
Понедельник, 21 августа 2023, 03:31
Российские захватчики усилили проверки на блокпостах в Мелитополе Запорожской области.
Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "На Мелитопольщине оккупанты еще больше "замыкают круг" и усиливают контроль.
Мелитопольцы сообщают об очередных проверках на всех блокпостах города и района. Оккупанты тщательно проверяют телефоны, машины и паспорта".
Детали: Федоров призвал жителей города проявлять бдительность при пересечении вражеских постов.