Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр

Российские захватчики усилили проверки на блокпостах в Мелитополе Запорожской области.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "На Мелитопольщине оккупанты еще больше "замыкают круг" и усиливают контроль.

Мелитопольцы сообщают об очередных проверках на всех блокпостах города и района. Оккупанты тщательно проверяют телефоны, машины и паспорта".

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Детали: Федоров призвал жителей города проявлять бдительность при пересечении вражеских постов.