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Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр

"Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 03:31
Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
ФОТО "РИА-МЕЛИТОПОЛЬ"

Российские захватчики усилили проверки на блокпостах в Мелитополе Запорожской области.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram 

Прямая речь: "На Мелитопольщине оккупанты еще больше "замыкают круг" и усиливают контроль.

Мелитопольцы сообщают об очередных проверках на всех блокпостах города и района. Оккупанты тщательно проверяют телефоны, машины и паспорта".

Детали: Федоров призвал жителей города проявлять бдительность при пересечении вражеских постов.

Темы: Мелитопольоккупация
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