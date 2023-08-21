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Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС

"Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 05:23
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
РУЇНИ МАРІУПОЛЯ, ФОТО З TELEGRAM МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Загарбники планують до 2035 року змінити національний склад населення Маріуполя Донецької області, завізши у місто 300 тисяч осіб з території РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Ворог розробив "план розвитку" тимчасово окупованого Маріуполя, що передбачає збільшення його населення приблизно на 300 тисяч за рахунок міграції з РФ. Про це Центру національного спротиву стало відомо від джерела в українському підпіллі, яке отримало доступ до відповідних документів окупаційної адміністрації.

Заплановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року. Для того, щоб їх стимулювати, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян РФ. Крім того, окупанти завозять на тимчасово окуповані території заробітчан і держслужбовців з депресивних регіонів РФ".

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Деталі: При цьому, за даними ЦНС, місцевих мешканців примусово депортують на територію РФ.

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Теми: Маріупольокупація
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