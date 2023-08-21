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Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС

"Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 05:23
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
РУИНЫ МАРИУПОЛЯ, ФОТО ИЗ TELEGRAM МАРИУПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Захватчики планируют до 2035 года изменить национальный состав населения Мариуполя Донецкой области, завезя в город 300 тысяч человек с территории РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Враг разработал "план развития" временно оккупированного Мариуполя, предусматривающий увеличение его населения примерно на 300 тысяч за счет миграции из РФ. Об этом Центру национального сопротивления стало известно от источника в украинском подполье, который получил доступ к соответствующим документам оккупационной администрации.

Запланированные демографические изменения должны быть воплощены до 2035 года. Для того, чтобы их стимулировать, Кремль начал реализацию программы льготных ипотек для граждан РФ. Кроме того, оккупанты завозят на временно оккупированные территории работников и госслужащих из депрессивных регионов РФ".

Детали: При этом, по данным ЦНС, местных жителей принудительно депортируют на территорию РФ.

Темы: Мариупольоккупация
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