Зусилля Кремля з розформування "Вагнера" частково увінчалися успіхом – американські аналітики

Командири "Вагнера" звинуватили двох своїх високопоставлених представників у зраді на користь ПВК "Редут", яка афілійована з Міноборони РФ. Таким чином, Кремлю вдалося добитись часткового успіху у розформуванні "Вагнера", вважає американський Інститут вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: Командир "Вагнера" Антон Єлізаров (позивний "Лотос") заявив, що Андрій Трошев (відомий як "Сєдой") залишив ПВК разом з іншим командиром, якого пізніше ідентифікували як Вадима В. (прізвисько "Хрусталь"). Єлізаров стверджував, що Трошев ніколи не командував підрозділами "Вагнера" і не входив до Ради командирів "Вагнера". Натомість Євген Пригожин неодноразово представляв Трошева як свого особистого представника і директора пов'язаної з "Вагнером" "Ліги захисту інтересів ветеранів локальних воєн і військових конфліктів".

"Трошев був близькою довіреною особою Пригожина і, як повідомляється, встановив зв'язки з Путіним і Міноборони Росії завдяки своїй роботі з "Вагнером". Трошев раніше звертався до президента Росії Володимира Путіна від імені "Вагнера", а 29 червня Путін назвав його пов'язаним з Кремлем командиром "Вагнера".

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Командир "Вагнера" на прізвисько "Колдун" стверджував, що "Хрусталь", який очолював кадровий відділ "Вагнера", зараз телефонує бійцям "Вагнера", щоб завербувати їх до нової ПВК для операцій в Африці. [35] Пов'язаний з "Вагнером" "воєнкор" і командири "Вагнера" критикували Трошева і "Хрусталя" за боягузтво і численні особисті та професійні невдачі, а також стверджували, що військові командири "Вагнера" не покинули ПВК", – йдеться у звіті інституту.

Зрада Трошева і "Хрусталя", наголошує ISW, може свідчити про зростаючий розкол у керівництві "Вагнера", що вказує на те, що зусилля Кремля і Міноборони РФ з розформування "Вагнера" частково увінчалися успіхом.

"Очевидно, Кремль і МО РФ використовують Трошева і "Хрусталя" для вербування бійців і командирів "Вагнера" під обіцянки нових місій в Африці, одночасно висуваючи умови для обмеження контингенту Пригожина від продовження операцій в Африці і на Близькому Сході. Публічне засудження Трошева і "Хрусталя" джерелами "Вагнера" як боягузів може свідчити про те, що командири намагаються утримати інших командирів і представників "Вагнера" від виходу з ПВК", – вважають американські аналітики.