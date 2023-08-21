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Усилия Кремля по расформированию "Вагнера" частично увенчались успехом – американские аналитики

"Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 06:09
Усилия Кремля по расформированию Вагнера частично увенчались успехом – американские аналитики
ФОТО: СОПРОТИВЛЕНИЕ

Командиры "Вагнера" обвинили двух своих высокопоставленных представителей в измене в пользу ЧВК "Редут", которая аффилирована с Минобороны РФ. Таким образом, Кремлю удалось добиться частичного успеха в расформировании "Вагнера", считает американский Институт изучения войны.

Источник: ISW

Детали: Командир "Вагнера" Антон Елизаров (позывной "Лотос") заявил, что Андрей Трошев (известный как "Седой") покинул ЧВК вместе с другим командиром, которого позже идентифицировали как Вадима В. (прозвище "Хрусталь"). Елизаров утверждал, что Трошев никогда не командовал подразделениями "Вагнера" и не входил в Совет командиров "Вагнера". Зато Евгений Пригожин неоднократно представлял Трошева как своего личного представителя и директора связанной с "Вагнером" "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов".

"Трошев был близким доверенным лицом Пригожина и, как сообщается, установил связи с Путиным и Минобороны России благодаря своей работе с "Вагнером". Трошев ранее обращался к президенту России Владимиру Путину от имени "Вагнера", а 29 июня Путин назвал его связанным с Кремлем командиром "Вагнера".

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Командир "Вагнера" по прозвищу "Колдун" утверждал, что "Хрусталь", возглавлявший кадровый отдел "Вагнера", сейчас звонит бойцам "Вагнера", чтобы завербовать их в новую ЧВК для операций в Африке. [35] Связанный с "Вагнером" "военкор" и командиры "Вагнера" критиковали Трошева и "Хрусталя" за трусость и многочисленные личные и профессиональные неудачи, а также утверждали, что военные командиры "Вагнера" не покинули ЧВК", - говорится в отчете института.

Предательство Трошева и "Хрусталя", отмечает ISW, может свидетельствовать о растущем расколе в руководстве "Вагнера", что указывает на то, что усилия Кремля и Минобороны РФ по расформированию "Вагнера" частично увенчались успехом.

"Очевидно, Кремль и МО РФ используют Трошева и "Хрусталя" для вербовки бойцов и командиров "Вагнера" под обещания новых миссий в Африке, одновременно выдвигая условия для ограничения контингента Пригожина от продолжения операций в Африке и на Ближнем Востоке. Публичное осуждение Трошева и "Хрусталя" источниками "Вагнера" как трусов может свидетельствовать о том, что командиры пытаются удержать других командиров и представителей "Вагнера" от выхода из ЧВК", – считают американские аналитики.

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Темы: ВагнерПутинРосcия
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