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Росія тримає у Чорному морі 12 "Калібрів"

"Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 07:07
Росія тримає у Чорному морі 12 Калібрів
Ілюстративне фото "ИЗВЕСТИЯ"

Російські окупанти на додачу до підводного човна вивели у Чорне море ракетний корабель, збільшивши присутність у морі крилатих ракет типу "Калібр" до 12 одиниць.

Джерело: Сили оборони півдня України у Telegram

Дослівно: "Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. На додачу до підводного човна вийшов малий ракетний корабель. Відповідно кількість "Калібрів" збільшено до 12".

Деталі: Зазначається, що напруження ситуації передбачуване, а рівень ракетної загрози – дуже високий.

Теми: ракетний ударкорабліЧорне море
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