Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия держит в Черном море 12 "Калибров"

"Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 07:07
Россия держит в Черном море 12 Калибров
Иллюстративное фото "ИЗВЕСТИЯ"

Российские оккупанты в дополнение к подводной лодке вывели в Черное море ракетный корабль, увеличив присутствие в море крылатых ракет типа "Калибр" до 12 единиц.

Источник: Силы обороны юга Украины в Telegram

Дословно: "Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. В дополнение к подводной лодке вышел малый ракетный корабль. Соответственно количество "Калибров" увеличено до 12".

Детали: Отмечается, что напряжение ситуации предсказуемо, а уровень ракетной угрозы – очень высокий.

Реклама:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ракетный ударкораблиЧерное море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский

фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых

НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой

Все новости...
ракетный удар
Ракетная опасность в 5 областях: оккупанты выпустили С-300
Количество пострадавших в Чернигове возросло до 148
Франция про удар по Чернигову: Иллюстрация трусости и цинизма России
Последние новости
04:40
Из-за нехватки пехоты Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции – ISW
03:50
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
02:52
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
01:58
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
01:34
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
00:56
Скандал в Баварии: вице-премьер признался, что раздавал антисемитские листовки в детстве
00:24
дополненоМинобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью
00:10
На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский
23:51
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
23:34
фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
Все новости...
Реклама: