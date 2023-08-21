Россия держит в Черном море 12 "Калибров"

Российские оккупанты в дополнение к подводной лодке вывели в Черное море ракетный корабль, увеличив присутствие в море крылатых ракет типа "Калибр" до 12 единиц.

Источник: Силы обороны юга Украины в Telegram

Дословно: "Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. В дополнение к подводной лодке вышел малый ракетный корабль. Соответственно количество "Калибров" увеличено до 12".

Детали: Отмечается, что напряжение ситуации предсказуемо, а уровень ракетной угрозы – очень высокий.