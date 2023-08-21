Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захід не планує зміну режиму Путіна – Шольц

"Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 07:38
Захід не планує зміну режиму Путіна – Шольц
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Захід не планує докладати зусилля для зміни політичного режиму в РФ, однак Володимир Путін переконаний, що у нього є такі плани.

Джерело: заява Шольца, яку цитує Deutsche Welle

Пряма мова: "Хто де сидить, ми не вирішуємо. Ми також не плануємо змінювати режим (у Росії – ред.)".

Деталі: Однак, за словами Шольца, президент РФ боїться, що саме "це наш план".

"(Путіну – ред.) доведеться жити з тим, що поруч із ним знаходиться Європейський Союз – як спільнота відкритих суспільств, ліберальних демократій – і певним чином сподіватися, що свобода – це не вірус", – додав канцлер.

Теми: ШольцПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Захисники за добу знищили 12 ворожих танків і 460 окупантів
Міноборони РФ заявило про знищення 2 безпілотників у Підмосков'ї: 2 постраждалих
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Російські аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" зупиняли роботу: там не змогли сісти 50 літаків
Останні новини
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
Усі новини...
Реклама: