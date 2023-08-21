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Захід не планує зміну режиму Путіна – Шольц

"Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 07:38
Захід не планує зміну режиму Путіна – Шольц
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Захід не планує докладати зусилля для зміни політичного режиму в РФ, однак Володимир Путін переконаний, що у нього є такі плани.

Джерело: заява Шольца, яку цитує Deutsche Welle

Пряма мова: "Хто де сидить, ми не вирішуємо. Ми також не плануємо змінювати режим (у Росії – ред.)".

Деталі: Однак, за словами Шольца, президент РФ боїться, що саме "це наш план".

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"(Путіну – ред.) доведеться жити з тим, що поруч із ним знаходиться Європейський Союз – як спільнота відкритих суспільств, ліберальних демократій – і певним чином сподіватися, що свобода – це не вірус", – додав канцлер.

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Теми: ШольцПутінРосія
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