Запад не планирует смену режима Путина – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не планирует прилагать усилия для изменения политического режима в РФ, однако Владимир Путин убежден, что у него есть такие планы.

Источник: заявление Шольца, которое цитирует Deutsche Welle

Прямая речь: "Кто где сидит, мы не решаем. Мы также не планируем менять режим (в России – ред.)".

Детали: Однако, по словам Шольца, президент РФ боится, что именно "это наш план".

"(Путину – ред.) придется жить с тем, что рядом с ним находится Европейский Союз – как сообщество открытых обществ, либеральных демократий – и определенным образом надеяться, что свобода – это не вирус", – добавил канцлер.