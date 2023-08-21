Запад не планирует смену режима Путина – Шольц
Понедельник, 21 августа 2023, 07:38
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не планирует прилагать усилия для изменения политического режима в РФ, однако Владимир Путин убежден, что у него есть такие планы.
Источник: заявление Шольца, которое цитирует Deutsche Welle
Прямая речь: "Кто где сидит, мы не решаем. Мы также не планируем менять режим (в России – ред.)".
Детали: Однако, по словам Шольца, президент РФ боится, что именно "это наш план".
"(Путину – ред.) придется жить с тем, что рядом с ним находится Европейский Союз – как сообщество открытых обществ, либеральных демократий – и определенным образом надеяться, что свобода – это не вирус", – добавил канцлер.