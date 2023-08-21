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ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 серпня 2023, 07:31
ССО скосили російські Тюльпан і Піон під Бахмутом
ПРАПОР ССО. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Важку артилерію окупантів вполювали воїни 3-го полку Сил спецоперацій ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Під час розвідки місцевості оператори ССО виявили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калібру та самохідну гармату 2С7 "Піон" калібром 203 мм. Вони працювали по позиціях Збройних сил України.

Оператори групи спеціального призначення ССО України передали координати виявлених цілей артилерії Сил оборони і корегували її вогонь.

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За даними розвідки, внаслідок артудару ворожу техніку було знищено, а ворог зазнав втрат убитими та пораненими, про що свідчать перехоплені розмови окупантів, які є на оприлюдненому відео.

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Теми: ССОБахмутвійна
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