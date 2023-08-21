ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом

Тяжелую артиллерию оккупантов выследили воины 3-го полка Сил спецопераций ВСУ на Бахмутском направлении, ее уничтожила артиллерия Сил обороны.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Во время разведки местности операторы ССО обнаружили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калибра и самоходную пушку 2С7 "Пион" калибром 203 мм. Они работали по позициям Вооруженных сил Украины.

Операторы группы специального назначения ССО Украины передали координаты обнаруженных целей артиллерии Сил обороны и корректировали ее огонь.

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По данным разведки, в результате артудара вражеская техника была уничтожена, а враг понес потери убитыми и ранеными, о чем свидетельствуют перехваченные разговоры оккупантов, которые есть на обнародованном видео.