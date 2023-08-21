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Росіяни обстріляли Вовчанськ та Куп’янськ на Харківщині: один загиблий, 11 поранених

Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 серпня 2023, 10:54
Росіяни обстріляли Вовчанськ та Куп’янськ на Харківщині: один загиблий, 11 поранених
Фото: поліція Харківщини

Через обстріли російських окупантів на Харківщині у місті Вовчанськ загинув літній чоловік, у Куп’янську 11 людей поранено, вранці 21 серпня окупанти вдарили по селу Вовчанські Хутори Чугуївського району.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, поліція Харківщини

Дослівно: "У м. Вовчанськ Чугуївського району через ворожий обстріл загинув чоловік 71 року. В місті пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров'я".

 

Деталі: За його словами також, 21 серпня сьогодні близько 8:00 ранку ворог обстріляв село Вовчанські Хутори Чугуївського району. Пошкоджено навчальний заклад. Інформація щодо постраждалих встановлюється.

 

Також, внаслідок численних артилерійських ударів по Куп‘янськy поранені 11 осіб. Серед постраждалих фельдшер медичної допомоги. Пошкоджена цивільна інфраструктура, будинки, заклад освіти  та автомобілі.

У селі Колісниківка Куп'янського району пошкоджений приватний будинок та газопровід.

Теми: Харківська областьвійнаУкраїна
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