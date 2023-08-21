Росіяни обстріляли Вовчанськ та Куп’янськ на Харківщині: один загиблий, 11 поранених

Через обстріли російських окупантів на Харківщині у місті Вовчанськ загинув літній чоловік, у Куп’янську 11 людей поранено, вранці 21 серпня окупанти вдарили по селу Вовчанські Хутори Чугуївського району.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, поліція Харківщини

Дослівно: "У м. Вовчанськ Чугуївського району через ворожий обстріл загинув чоловік 71 року. В місті пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров'я".

Деталі: За його словами також, 21 серпня сьогодні близько 8:00 ранку ворог обстріляв село Вовчанські Хутори Чугуївського району. Пошкоджено навчальний заклад. Інформація щодо постраждалих встановлюється.

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Також, внаслідок численних артилерійських ударів по Куп‘янськy поранені 11 осіб. Серед постраждалих фельдшер медичної допомоги. Пошкоджена цивільна інфраструктура, будинки, заклад освіти та автомобілі.

У селі Колісниківка Куп'янського району пошкоджений приватний будинок та газопровід.