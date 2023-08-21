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Россияне обстреляли Волчанск и Купянск на Харьковщине: один погибший, 11 раненых

Станислав ПогориловПонедельник, 21 августа 2023, 10:54
Россияне обстреляли Волчанск и Купянск на Харьковщине: один погибший, 11 раненых
Фото: полиция Харьковщины

Из-за обстрелов российских оккупантов на Харьковщине в городе Волчанск погиб пожилой мужчина, в Купянске 11 человек ранены, утром 21 августа оккупанты ударили по селу Волчанские Хутора Чугуевского района.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, полиция Харьковщины

Дословно: "В г. Волчанск Чугуевского района из-за вражеского обстрела погиб мужчина 71 года. В городе поврежден частный дом, квартира в многоквартирном доме, здание учреждения здравоохранения".

 

Детали: По его словам также, 21 августа сегодня около 8:00 утра враг обстрелял село Волчанские Хутора Чугуевского района. Повреждено учебное заведение. Информация о пострадавших устанавливается.

 

Также, в результате многочисленных артиллерийских ударов по Купянску ранены 11 человек. Среди пострадавших фельдшер медицинской помощи. Повреждена гражданская инфраструктура, дома, учебное заведение и автомобили.

В селе Колесниковка Купянского района поврежден частный дом и газопровод.

Темы: Харьковская областьвойнаУкраина
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