Россияне обстреляли Волчанск и Купянск на Харьковщине: один погибший, 11 раненых
Из-за обстрелов российских оккупантов на Харьковщине в городе Волчанск погиб пожилой мужчина, в Купянске 11 человек ранены, утром 21 августа оккупанты ударили по селу Волчанские Хутора Чугуевского района.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, полиция Харьковщины
Дословно: "В г. Волчанск Чугуевского района из-за вражеского обстрела погиб мужчина 71 года. В городе поврежден частный дом, квартира в многоквартирном доме, здание учреждения здравоохранения".
Детали: По его словам также, 21 августа сегодня около 8:00 утра враг обстрелял село Волчанские Хутора Чугуевского района. Повреждено учебное заведение. Информация о пострадавших устанавливается.
Также, в результате многочисленных артиллерийских ударов по Купянску ранены 11 человек. Среди пострадавших фельдшер медицинской помощи. Повреждена гражданская инфраструктура, дома, учебное заведение и автомобили.
В селе Колесниковка Купянского района поврежден частный дом и газопровод.