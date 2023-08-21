Косово приєдналося до декларації про "гарантії безпеки" України

Республіка Косово приєдналася до декларації про "гарантії безпеки" України, яку ухвалила "Група семи" на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням повідомлення прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті у Twitter

Деталі: Курті опублікував документ і зазначив, що "забезпечення перемоги України та притягнення російських лідерів до відповідальності за їхні злочини є важливими для збереження миру та демократії".

Він наголосив, що "Косово готове сприяти цим зусиллям".

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The Republic of Kosova joins the G7 Declaration of Support for Ukraine. Ensuring victory for Ukraine—and holding Russia's leaders accountable for their crimes—is essential to the preservation of peace and democracy. Kosova stands ready to contribute to these efforts. pic.twitter.com/yyYLfOGXhL — Albin Kurti (@albinkurti) August 20, 2023

У заяві Курті йдеться, що "незаконне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну залишається загрозою міжнародному миру та безпеці", а "очікувані наразі втрати у вигляді людських життів, економічної стагнації та руйнування довкілля були катастрофічними для українського народу".

Пряма мова прем’єра Косова: "Ми вдячні українцям за їх хоробрий опір у захисті наших спільних цінностей включно з демократією, правами людини та глобальним миром і стабільністю, і ми висловлюємо наше глибоке співчуття та співчуття з приводу їх втрати та страждань".

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Він також зауважив, що "наслідки конфлікту також поширилися далеко за межі кордонів України, адже прагнучи відвернути увагу від цієї незаконної війни, Росія намагається дестабілізувати західні Балкани за допомогою своїх головних автократичних союзників у регіоні".

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