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Косово приєдналося до декларації про "гарантії безпеки" України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 11:01
Косово приєдналося до декларації про гарантії безпеки України
Прапор Косова. Фото pixabay.com

Республіка Косово приєдналася до декларації про "гарантії безпеки" України, яку ухвалила "Група семи" на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням повідомлення прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті у Twitter

Деталі: Курті опублікував документ і зазначив, що "забезпечення перемоги України та притягнення російських лідерів до відповідальності за їхні злочини є важливими для збереження миру та демократії".

Він наголосив, що "Косово готове сприяти цим зусиллям".

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У заяві Курті йдеться, що "незаконне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну залишається загрозою міжнародному миру та безпеці", а "очікувані наразі втрати у вигляді людських життів, економічної стагнації та руйнування довкілля були катастрофічними для українського народу".

Пряма мова прем’єра Косова: "Ми вдячні українцям за їх хоробрий опір у захисті наших спільних цінностей включно з демократією, правами людини та глобальним миром і стабільністю, і ми висловлюємо наше глибоке співчуття та співчуття з приводу їх втрати та страждань".

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Він також зауважив, що "наслідки конфлікту також поширилися далеко за межі кордонів України, адже прагнучи відвернути увагу від цієї незаконної війни, Росія намагається дестабілізувати західні Балкани за допомогою своїх головних автократичних союзників у регіоні".

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Теми: Косовогарантії безпекиУкраїна
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