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Косово присоединилось к декларации о "гарантиях безопасности" Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 11:01
Косово присоединилось к декларации о гарантиях безопасности Украины
Флаг Косово. Фото pixabay.com

Республика Косово присоединилась к декларации о "гарантиях безопасности" Украины, которую приняла "Группа семи" на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение премьер-министра Косово Альбина Курти в Twitter

Детали: Курти опубликовал документ и отметил, что "обеспечение победы Украины и привлечение российских лидеров к ответственности за их преступления важны для сохранения мира и демократии".

Он подчеркнул, что "Косово готово способствовать этим усилиям".

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В заявлении Курти говорится, что "незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину остается угрозой международному миру и безопасности", а "ожидаемые сейчас потери в виде человеческих жизней, экономической стагнации и разрушения окружающей среды были катастрофическими для украинского народа".

Прямая речь премьера Косово: "Мы благодарны украинцам за их храброе сопротивление в защите наших общих ценностей, включая демократию, права человека и глобальный мир и стабильность, и мы выражаем наше глубокое сочувствие и соболезнования по поводу их потерь и страданий".

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Он также отметил, что "последствия конфликта также распространились далеко за пределы границ Украины, ведь желая отвлечь внимание от этой незаконной войны, Россия пытается дестабилизировать западные Балканы с помощью своих главных автократических союзников в регионе".

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Темы: Косовогарантии безопасностиУкраина
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