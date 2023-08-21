Косово присоединилось к декларации о "гарантиях безопасности" Украины

Республика Косово присоединилась к декларации о "гарантиях безопасности" Украины, которую приняла "Группа семи" на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение премьер-министра Косово Альбина Курти в Twitter

Детали: Курти опубликовал документ и отметил, что "обеспечение победы Украины и привлечение российских лидеров к ответственности за их преступления важны для сохранения мира и демократии".

Он подчеркнул, что "Косово готово способствовать этим усилиям".

Реклама:

The Republic of Kosova joins the G7 Declaration of Support for Ukraine. Ensuring victory for Ukraine—and holding Russia's leaders accountable for their crimes—is essential to the preservation of peace and democracy. Kosova stands ready to contribute to these efforts. pic.twitter.com/yyYLfOGXhL — Albin Kurti (@albinkurti) August 20, 2023

В заявлении Курти говорится, что "незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину остается угрозой международному миру и безопасности", а "ожидаемые сейчас потери в виде человеческих жизней, экономической стагнации и разрушения окружающей среды были катастрофическими для украинского народа".

Прямая речь премьера Косово: "Мы благодарны украинцам за их храброе сопротивление в защите наших общих ценностей, включая демократию, права человека и глобальный мир и стабильность, и мы выражаем наше глубокое сочувствие и соболезнования по поводу их потерь и страданий".

ВИДЕО ДНЯ

Он также отметил, что "последствия конфликта также распространились далеко за пределы границ Украины, ведь желая отвлечь внимание от этой незаконной войны, Россия пытается дестабилизировать западные Балканы с помощью своих главных автократических союзников в регионе".

Читайте также объяснение "ЕвроПравды" о том, почему Украина не получит "гарантий безопасности", которых многие ждут,

Президент Сербии не верит, что Зеленский готов признать Косово

Предыстория: