У російському Богородському окрузі Підмосков'я запалав склад із лакофарбовими виробами, пожежа поширилась на 3 тисячі квадратних метрів.

Джерело: пропагандисти "РИА "Новости"

Деталі: Повідомляється, що боротьбу з вогнем ускладнюють високе пожежне навантаження складу і складне планування будівлі. До гасіння загоряння залучено понад 80 осіб і 25 одиниць техніки.

Також до гасіння пожежі вже залучили вертоліт Ка-32 МНС Росії і ще один Ка-32 Московського авіаційного центру.

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