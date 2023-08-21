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У Підмосков’ї велика пожежа на лакофарбовому складі, до гасіння залучили вертольоти

Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 серпня 2023, 11:13
У Підмосков’ї велика пожежа на лакофарбовому складі, до гасіння залучили вертольоти
Фото: "РИА "Новости"

У російському Богородському окрузі Підмосков'я запалав склад із лакофарбовими виробами, пожежа поширилась на 3 тисячі квадратних метрів.

Джерело: пропагандисти "РИА "Новости"

Деталі: Повідомляється, що боротьбу з вогнем ускладнюють високе пожежне навантаження складу і складне планування будівлі. До гасіння загоряння залучено понад 80 осіб і 25 одиниць техніки.

Також до гасіння пожежі вже залучили вертоліт Ка-32 МНС Росії і ще один Ка-32 Московського авіаційного центру.

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Теми: Росіяпожежа
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