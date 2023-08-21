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В Подмосковье крупный пожар на лакокрасочном складе, к тушению привлекли вертолеты

Станислав ПогориловПонедельник, 21 августа 2023, 11:13
В Подмосковье крупный пожар на лакокрасочном складе, к тушению привлекли вертолеты
Фото: "РИА "Новости"

В российском Богородском округе Подмосковья загорелся склад с лакокрасочными изделиями, пожар распространился на 3 тысячи квадратных метров.

Источник: пропагандисты "РИА "Новости"

Детали: Сообщается, что борьбу с огнем затрудняют высокая пожарная нагрузка склада и сложная планировка здания. К тушению возгорания привлечено более 80 человек и 25 единиц техники.

Также к тушению пожара уже привлекли вертолет Ка-32 МЧС России и еще один Ка-32 Московского авиационного центра.

Темы: Росcияпожар
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