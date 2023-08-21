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У Ростові-на-Дону пролунали вибухи, губернатор каже про звук літака

"Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 11:36
У Ростові-на-Дону пролунали вибухи, губернатор каже про звук літака
скриншот з відео. Telegram - SHOT

У російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи, місцева влада повідомляє про те, що це звук літака, який долав звуковий бар’єр.  

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв, росЗМІ

Деталі: У російському Ростові-на-Дону місцеві жителі скаржаться, що чули гучні вибухи. Тим часом, у соцмережах опублікували момент вибуху з гучним звуком. Російські Telegram-канали пишуть, що у будинках потріскали склопакети внаслідок вибухів.

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Пряма мова губернатора: "У зв'язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які було чути в різних частинах Ростова та околицях. Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій".

Теми: Росіявибухвійна
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