У Ростові-на-Дону пролунали вибухи, губернатор каже про звук літака

У російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи, місцева влада повідомляє про те, що це звук літака, який долав звуковий бар’єр.

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв, росЗМІ

Деталі: У російському Ростові-на-Дону місцеві жителі скаржаться, що чули гучні вибухи. Тим часом, у соцмережах опублікували момент вибуху з гучним звуком. Російські Telegram-канали пишуть, що у будинках потріскали склопакети внаслідок вибухів.

Пряма мова губернатора: "У зв'язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які було чути в різних частинах Ростова та околицях. Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій".