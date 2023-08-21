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В Ростове-на-Дону прогремели взрывы, губернатор говорит о звуке самолета

"Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 11:36
В Ростове-на-Дону прогремели взрывы, губернатор говорит о звуке самолета
скриншот из видео. Telegram - SHOT

В российском Ростове-на-Дону раздались взрывы, местные власти сообщают о том, что это звук самолета, который преодолевал звуковой барьер.

Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев, росСМИ

Детали: В российском Ростове-на-Дону местные жители жалуются, что слышали громкие взрывы. Между тем, в соцсетях опубликовали момент взрыва с громким звуком. Российские Telegram-каналы пишут, что в домах потрескались стеклопакеты в результате взрывов.

Прямая речь губернатора: "В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие".

Темы: Росcиявзрыввойна
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