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Зеленський виступив у парламенті Данії: Всі під загрозою, якщо Україна не вистоїть

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 12:04
Зеленський виступив у парламенті Данії: Всі під загрозою, якщо Україна не вистоїть
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський звернувся до членів парламенту Данії Фолькетингу, подякував за надану військову допомогу та запевнив тому, що у тому, що Україна вистоїть у боротьбі з російською агресією. Виступ Зеленського кілька разів переривали оплески членів парламенту і гостей.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Зараз російське зло б’є болем і смертями по українських містах і селах і відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі у Європу і далі у світ. Я впевнений, що ви чуєте це з Москви. Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть".

Деталі: За його словами, в такому разі міжнародне право вже не вдасться реанімувати і кожна з демократій світу може стати мішенню. Однак, наголосив Зеленський, Україна вистоїть.

"Коли Путін віддав наказ про своє вторгнення він вірив лише у довжину колон своєї бронетехніки, у силу вибухів російських ракет, що жорстокість здатна переписати історію континенту. Він вірив у насильство і саме тому він слабший", – наголосив він.

Зеленський перелічив види озброєнь, які Данія надала Україні. Зазначивши, що Україна проходить шляхом від Javelin до Patriot і F-16.

"Повномасштабне російське зло зараз відходить під ударами тих, кого Росія завжди лише зневажала і зневажаючи помилялась. Але люди зараз не помиляються, коли зневажають її, таку Росію, яка поширює зло, яка хоче насильством підмінити закон", – заявив він.

Зеленський також висловив подяку Данії за допомогу в процесі відбудови України вже зараз.

В рамках візиту до Данії запланована також зустріч подружжя Зеленських з королевою Маргрете, а також з кронпринцем та його дружиною.

Після полудня також очікується виступ Зеленського на сходах Фолькетингу перед представниками громадськості.

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Теми: ЗеленськийДаніяУкраїна
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