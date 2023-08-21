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Зеленский выступил в парламенте Дании: Все под угрозой, если Украина не выстоит

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 12:04
Зеленский выступил в парламенте Дании: Все под угрозой, если Украина не выстоит
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский обратился к членам парламента Дании Фолькетинга, поблагодарил за оказанную военную помощь и заверил, что в том, что Украина выстоит в борьбе с российской агрессией. Выступление Зеленского несколько раз прерывали аплодисменты членов парламента и гостей.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Сейчас российское зло бьет болью и смертями по украинским городам и селам и открыто говорит, что Украиной не ограничится. Затем после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу и дальше в мир. Я уверен, что вы слышите это из Москвы. Все соседи Росии под угрозой, если Украина не выстоит".

Детали: По его словам, в таком случае международное право уже не удастся реанимировать и каждая из демократий мира может стать мишенью. Однако, подчеркнул Зеленский, Украина выстоит.

"Когда Путин отдал приказ о своем вторжении он верил только в длину колонн своей бронетехники, в силу взрывов российских ракет, что жестокость способна переписать историю континента. Он верил в насилие и именно поэтому он слабее", – подчеркнул он.

Зеленский перечислил виды вооружений, которые Дания предоставила Украине. Отметив, что Украина проходит путь от Javelin до Patriot и F-16.

"Полномасштабное российское зло сейчас отходит под ударами тех, кого Россия всегда только презирала и презирая ошибалась. Но люди сейчас не ошибаются, когда презирают ее, такую Россию, которая распространяет зло, которая хочет насилием подменить закон", – заявил он.

Зеленский также выразил благодарность Дании за помощь в процессе восстановления Украины уже сейчас.

В рамках визита в Данию запланирована также встреча супругов Зеленских с королевой Маргрете, а также с кронпринцем и его женой.

После полудня также ожидается выступление Зеленского на лестнице Фолькетинга перед представителями общественности.

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Темы: ЗеленскийДанияУкраина
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