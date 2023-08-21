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У Воронезькій області знайшли сибірську виразку і ввели режим НС

Ірина БалачукПонеділок, 21 серпня 2023, 12:15
У Воронезькій області знайшли сибірську виразку і ввели режим НС
Фото ілюстративне з pixabay.com

У Панінському районі Воронезької області Росії зареєстрували випадок зараження сибірською виразкою, у районі ввели режим НС на 3 місяці.

Джерело: The Moskow Time з посиланням на пресслужбу регіонального управління Росспоживнагляду

Деталі: Повідомляється, що інфекція передалася внаслідок контакту з тушею інфікованої тварини.

Діагноз підтвердили лабораторні дослідження.

У зв'язку з цим на території району ввели режим надзвичайної ситуації до 16 листопада, закривши його для відвідування сторонніми.

Місцевим жителям заборонено ввезення, вивезення, переміщення та забій сприйнятливих тварин, а також продуктів із них та операції з кормом.

Також у цьому районі області обмежили рух більшості видів транспорту.

Теми: Росіяздоров'янадзвичайна подія
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