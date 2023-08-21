В Воронежской области нашли сибирскую язву и ввели режим ЧС
Понедельник, 21 августа 2023, 12:15
В Панинском районе Воронежской области России зарегистрировали случай заражения сибирской язвой, в районе ввели режим ЧС на 3 месяца.
Источник: The Moskow Time со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора
Детали: Сообщается, что инфекция передалась в результате контакта с тушей инфицированного животного.
Диагноз подтвердили лабораторные исследования.
Реклама:
В связи с этим на территории района ввели режим чрезвычайной ситуации до 16 ноября, закрыв его для посещения посторонними.
Местным жителям запрещен ввоз, вывоз, перемещение и убой восприимчивых животных, а также продуктов из них, и операции с кормом.
Также в этом районе области ограничили движение большинства видов транспорта.
ВИДЕО ДНЯ