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В Воронежской области нашли сибирскую язву и ввели режим ЧС

Ирина БалачукПонедельник, 21 августа 2023, 12:15
В Воронежской области нашли сибирскую язву и ввели режим ЧС
Фото иллюстративное с pixabay.com

В Панинском районе Воронежской области России зарегистрировали случай заражения сибирской язвой, в районе ввели режим ЧС на 3 месяца.

Источник: The Moskow Time со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора

Детали: Сообщается, что инфекция передалась в результате контакта с тушей инфицированного животного.

Диагноз подтвердили лабораторные исследования.

В связи с этим на территории района ввели режим чрезвычайной ситуации до 16 ноября, закрыв его для посещения посторонними.

Местным жителям запрещен ввоз, вывоз, перемещение и убой восприимчивых животных, а также продуктов из них, и операции с кормом.

Также в этом районе области ограничили движение большинства видов транспорта.

Темы: Росcияздоровьечрезвычайное происшествие
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