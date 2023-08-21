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Міноборони планує створити військову поліцію, яка слідкуватиме за дисципліною

"Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 12:25
Міноборони планує створити військову поліцію, яка слідкуватиме за дисципліною
Ілюстративне фото: АрміяInform

Міноборони розробляє законопроєкт про створення військової поліції, серед завдань якої буде боротьба з військовими злочинами та забезпечення дисципліни серед військових. 

Джерело: пресслужба Міністерства оборони України

Дослівно: "Орган буде утворено на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ.

До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій)".

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"Серед основних завдань: правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів; оперативно-розшукова діяльність; спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ; забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ; захист прав військовослужбовців;  захист державного майна та виконання покарань".

Деталі: За даними оборонного відомства, військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони.

Мета формування – підтримка військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, Державної спеціальної служби транспорту.

ВІДЕО ДНЯ

Передбачена сумісність військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО. 

Передісторія

  • 11 червня ми писали про важливість формування режиму законності та правопорядку у військовій сфері.
  •  У чому різниця моделі правоохоронних органів у системі військової юстиції та який варіант реформи системи військової юстиції оптимальний для України?

Теми: Міноборониполіціяармія
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