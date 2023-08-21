Міноборони планує створити військову поліцію, яка слідкуватиме за дисципліною

Міноборони розробляє законопроєкт про створення військової поліції, серед завдань якої буде боротьба з військовими злочинами та забезпечення дисципліни серед військових.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони України

Дослівно: "Орган буде утворено на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ.

До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій)".

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"Серед основних завдань: правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів; оперативно-розшукова діяльність; спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ; забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ; захист прав військовослужбовців; захист державного майна та виконання покарань".

Деталі: За даними оборонного відомства, військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони.

Мета формування – підтримка військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, Державної спеціальної служби транспорту.

ВІДЕО ДНЯ

Передбачена сумісність військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.

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