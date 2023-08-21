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Минобороны планирует сформировать военную полицию, которая будет следить за дисциплиной

"Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 12:25
Минобороны планирует сформировать военную полицию, которая будет следить за дисциплиной
Иллюстративное фото: АрмияInform

Минобороны разрабатывает законопроект о создании военной полиции, среди задач которой будет борьба с военными преступлениями и обеспечение дисциплины среди военных.

Источник: пресс-служба Министерства обороны Украины

Дословно: "Орган будет создан на основе военной службы правопорядка в ВСУ.

К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования военных преступлений (в зонах боевых действий)".

"Среди основных задач: правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов; оперативно-розыскная деятельность; специальная превенция в ВСУ, ДССТ; обеспечение правопорядка, воинской дисциплины в ВСУ, ДССТ; защита прав военнослужащих; защита государственного имущества и исполнения наказаний".

Детали: По данным оборонного ведомства, военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны.

Цель формирования – поддержка воинской дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, Государственной специальной службы транспорта.

Предусмотрена совместимость военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО.

Предыстория:

  • 11 июня мы писали о важности формирования режима законности и правопорядка в военной сфере.
  • В чем разница модели правоохранительных органов в системе военной юстиции и какой вариант реформы системы военной юстиции оптимальный для Украины?

Темы: Минобороныполицияармия
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