У Росії всіх таксистів хочуть пересадити на Lada, водії проти

Російський уряд готується перевести всі таксі на вітчизняні автомобілі − комісія з транспорту Державної ради РФ вже підтримала відповідні поправки до законодавства.

Джерело: The Moskow Time, "Ведомости" з посиланням на протокол від 7 серпня

Деталі: Російські чиновники вважають, що таке рішення сприятиме "формуванню загальнофедерального технологічного суверенітету і стійкості вітчизняної транспортної мережі до санкційного тиску".

Повідомляється, що рівням локалізації, яких вимагає влада, відповідають АвтоВАЗ, УАЗ і тульське підприємство китайської марки Haval.

Передбачається, що зміни набудуть чинності з 1 січня 2024 року.

Компанії таксі в Росії виступають проти нових правил.

Наприкінці липня асоціація "Національна рада таксі" надіслала російському прем'єру Михайлу Мішустіну лист із проханням не примушувати бізнес купувати тільки вітчизняні автомобілі.

В асоціації попередили, що це призведе до зростання цін на перевезення і зниження транспортної доступності в країні.

У листі повідомлялося, що "не можна змусити підприємців купувати те, чого немає у продажу, а якщо і є, то за ціною, яка веде до банкрутства". Там же говорилося, що ціни на автомобілі економ-класу, зібрані в Росії, зросли останнім часом на 70-80%, до 1,8-2 млн рублів.

При цьому в РФ і так спостерігається дефіцит легкових автомобілів компакт-класу вартістю до 1 млн рублів, які в основному використовуються в таксі та каршерингу.