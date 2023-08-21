Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России всех таксистов хотят пересадить на Lada, водители против

Ирина БалачукПонедельник, 21 августа 2023, 13:06
В России всех таксистов хотят пересадить на Lada, водители против
Фото lada.ru

Российское правительство готовится перевести все такси на отечественные автомобили − комиссия по транспорту Государственного совета РФ уже поддержала соответствующие поправки к законодательству.

Источник: The Moskow Time, "Ведомости" со ссылкой на протокол от 7 августа

Детали: Российские чиновники считают, что такое решение будет способствовать "формированию общефедерального технологического суверенитета и устойчивости отечественной транспортной сети к санкционному давлению".

Сообщается, что уровням локализации, которых требуют власти, соответствуют АвтоВАЗ, УАЗ и тульское предприятие китайской марки Haval.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Компании такси в России выступают против новых правил.

В конце июля ассоциация "Национальный совет такси" направила российскому премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой не принуждать бизнес покупать только отечественные автомобили.

В ассоциации предупредили, что это приведет к росту цен на перевозки и снижению транспортной доступности в стране.

В письме сообщалось, что "нельзя заставить предпринимателей покупать то, чего нет в продаже, а если и есть, то по цене, ведущей к банкротству". Там же говорилось, что цены на автомобили экономкласса, собранные в России, выросли за последнее время на 70-80%, до 1,8-2 млн рублей.

При этом в РФ и так наблюдается дефицит легковых автомобилей компакт-класса стоимостью до 1 млн рублей, которые в основном и используются в такси и каршеринге. 

Темы: Росcиятранспортсанкциизаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Налоги с доходов: замороженные активы РФ уже сейчас могут работать на Украину
В Воронежской области нашли сибирскую язву и ввели режим ЧС
Audi вслед за Mercedes и BMW ограничил доступ российских дилеров к программному обеспечению - СМИ
Последние новости
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
Все новости...
Реклама: