В России всех таксистов хотят пересадить на Lada, водители против
Российское правительство готовится перевести все такси на отечественные автомобили − комиссия по транспорту Государственного совета РФ уже поддержала соответствующие поправки к законодательству.
Источник: The Moskow Time, "Ведомости" со ссылкой на протокол от 7 августа
Детали: Российские чиновники считают, что такое решение будет способствовать "формированию общефедерального технологического суверенитета и устойчивости отечественной транспортной сети к санкционному давлению".
Сообщается, что уровням локализации, которых требуют власти, соответствуют АвтоВАЗ, УАЗ и тульское предприятие китайской марки Haval.
Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.
Компании такси в России выступают против новых правил.
В конце июля ассоциация "Национальный совет такси" направила российскому премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой не принуждать бизнес покупать только отечественные автомобили.
В ассоциации предупредили, что это приведет к росту цен на перевозки и снижению транспортной доступности в стране.
В письме сообщалось, что "нельзя заставить предпринимателей покупать то, чего нет в продаже, а если и есть, то по цене, ведущей к банкротству". Там же говорилось, что цены на автомобили экономкласса, собранные в России, выросли за последнее время на 70-80%, до 1,8-2 млн рублей.
При этом в РФ и так наблюдается дефицит легковых автомобилей компакт-класса стоимостью до 1 млн рублей, которые в основном и используются в такси и каршеринге.