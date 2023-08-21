В России всех таксистов хотят пересадить на Lada, водители против

Российское правительство готовится перевести все такси на отечественные автомобили − комиссия по транспорту Государственного совета РФ уже поддержала соответствующие поправки к законодательству.

Источник: The Moskow Time, "Ведомости" со ссылкой на протокол от 7 августа



Детали: Российские чиновники считают, что такое решение будет способствовать "формированию общефедерального технологического суверенитета и устойчивости отечественной транспортной сети к санкционному давлению".

Сообщается, что уровням локализации, которых требуют власти, соответствуют АвтоВАЗ, УАЗ и тульское предприятие китайской марки Haval.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

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Компании такси в России выступают против новых правил.



В конце июля ассоциация "Национальный совет такси" направила российскому премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой не принуждать бизнес покупать только отечественные автомобили.

В ассоциации предупредили, что это приведет к росту цен на перевозки и снижению транспортной доступности в стране.

В письме сообщалось, что "нельзя заставить предпринимателей покупать то, чего нет в продаже, а если и есть, то по цене, ведущей к банкротству". Там же говорилось, что цены на автомобили экономкласса, собранные в России, выросли за последнее время на 70-80%, до 1,8-2 млн рублей.

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При этом в РФ и так наблюдается дефицит легковых автомобилей компакт-класса стоимостью до 1 млн рублей, которые в основном и используются в такси и каршеринге.