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Кабмін прийме рішення про призупинення безвізу з Ізраїлем у найближчі дні – посол

"Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 16:00
Кабмін прийме рішення про призупинення безвізу з Ізраїлем у найближчі дні – посол
Прапори Ізраїлю та України, фото з Facebook-сторінки посольства України в Ізраїлі

Уряд України ухвалить остаточне рішення щодо призупинення безвізового режиму з державою Ізраїль у найближчі дні. 

Джерело: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в коментарі місцевому радіо, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Якщо уряд України прийме рішення про призупинення безвізового режиму з Ізраїлем, це буде дія, направлена проти уряду, а не проти людей чи представників релігійних громад. Остаточне рішення ще не прийнято, але буде прийнято у найближчі дні".

Деталі: Посол нагадав, що така ініціатива почала розглядатися після різкого збільшення кількості депортацій українських біженців з Ізраїлю.

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За словами Корнійчука, українські біженці мають проблеми від самого початку російської агресії.

Пряма мова: "Коли наші біженці, головно жінки та діти, приїжджають до Ізраїлю, а їдуть вони до друзів та родичів у пошуках прихистку, то перше з чим вони стикаються – у них забирають паспорт, довго утримують у аеропорту для бесіди, 5-10 годин. Після чого близько 10% українців відмовляють у в’їзді. Це неприйнятно! 

Окрім того, Ізраїль став єдиною країною, яка від початку війни Росії проти України ввела електронні візи для українців!".

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Деталі: Корнійчук додав, що висловлює позицію української влади, адже президент Володимир Зеленський заявляв про міграційну проблему й вимагав вирішити її негайно. 

"Якщо буде стояти питання за мене, то це право президента відкликати посла назад до Києва. Такого рішення по мені немає. Обов’язок уряду України – піклуватися про своїх людей і не дозволяти утиски прав українців", – зазначив посол.

Теми: Ізраїльбезвізміжнародні відносини
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