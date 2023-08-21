Кабмин примет решение о приостановлении безвиза с Израилем в ближайшие дни – посол

Флаги Израиля и Украины, фото с Facebook-страницы посольства Украины в Израиле

Правительство Украины примет окончательное решение о приостановке безвизового режима с государством Израиль в ближайшие дни.

Источник: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии местному радио, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Если правительство Украины примет решение о приостановлении безвизового режима с Израилем, это будет действие, направленное против правительства, а не против людей или представителей религиозных общин. Окончательное решение еще не принято, но будет принято в ближайшие дни".

Детали: Посол напомнил, что подобная инициатива начала рассматриваться после резкого увеличения количества депортаций украинских беженцев из Израиля.

По словам Корнийчука, у украинских беженцев проблемы с самого начала российской агрессии.

Прямая речь: "Когда наши беженцы, главным образом женщины и дети, приезжают в Израиль, а едут они к друзьям и родственникам в поисках убежища, то первое с чем они сталкиваются, – у них забирают паспорт, долго удерживают в аэропорту для беседы, 5-10 часов. После этого около 10% украинцев отказывают во въезде. Это неприемлемо!

Кроме того, Израиль стал единственной страной, с начала войны России против Украины которая ввела электронные визы для украинцев!".

Детали: Корнийчук добавил, что высказывает позицию украинских властей, ведь президент Владимир Зеленский заявлял о миграционной проблеме и требовал решить ее немедленно.

"Если будет стоять вопрос на счет меня, то это право президента отозвать посла обратно в Киев. Такого решения по мне нет. Обязанность правительства Украины – заботиться о своих людях и не разрешать притеснения прав украинцев", – отметил посол.