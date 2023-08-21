Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кличко просить не допустити на День незалежності масових заходів "видовищного характеру"

"Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 17:00
Кличко просить не допустити на День незалежності масових заходів видовищного характеру
ВІТАЛІЙ КЛИЧКО, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Міський голова Києва Віталій Кличко видав доручення про заборону проведення масових заходів на День незалежності та День державного прапора.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Оскільки, з міркувань безпеки, місто не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня".

Деталі: Також Кличко зобов’язав керівників Головних управлінь Національної поліції та ДСНС   посилити заходи безпеки у місті.  

Громадян закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Передісторія:

  • У столиці з 20 до 28 серпня перекриють автомобільний рух на Хрещатику на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.
  • Там планують розмістити розбиту російську техніку.

Теми: День НезалежностіКиївВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
День Незалежності
У Києві на тиждень перекриють Хрещатик
У Києві не буде масових заходів на День незалежності, але влаштують виставку підбитої техніки РФ
Зеленський анонсував "потужні речі" до Дня Незалежності
Останні новини
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
Усі новини...
Реклама: