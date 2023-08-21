Кличко просить не допустити на День незалежності масових заходів "видовищного характеру"
Міський голова Києва Віталій Кличко видав доручення про заборону проведення масових заходів на День незалежності та День державного прапора.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram
Пряма мова: "Оскільки, з міркувань безпеки, місто не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня".
Деталі: Також Кличко зобов’язав керівників Головних управлінь Національної поліції та ДСНС посилити заходи безпеки у місті.
Громадян закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Передісторія:
- У столиці з 20 до 28 серпня перекриють автомобільний рух на Хрещатику на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.
- Там планують розмістити розбиту російську техніку.