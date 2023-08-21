Кличко просить не допустити на День незалежності масових заходів "видовищного характеру"

ВІТАЛІЙ КЛИЧКО, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Міський голова Києва Віталій Кличко видав доручення про заборону проведення масових заходів на День незалежності та День державного прапора.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Оскільки, з міркувань безпеки, місто не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня".

Деталі: Також Кличко зобов’язав керівників Головних управлінь Національної поліції та ДСНС посилити заходи безпеки у місті.

Реклама:

Громадян закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Передісторія:

У столиці з 20 до 28 серпня перекриють автомобільний рух на Хрещатику на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Там планують розмістити розбиту російську техніку.