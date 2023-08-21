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Кличко просит не допустить на День независимости массовых мероприятий "зрелищного характера"

"Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 17:00
Кличко просит не допустить на День независимости массовых мероприятий зрелищного характера
ВИТАЛИЙ КЛИЧКО, ФОТО ИЗ ЕГО FACEBOOK

Городской голова Киева Виталий Кличко издал поручение о запрете проведения массовых мероприятий на День независимости и День государственного флага.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Поскольку, из соображений безопасности, город не планирует массовых мероприятий ко Дню Независимости Украины, выдал отдельное поручение заместителям председателя КГГА, председателям столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и иного характера на территории столицы 23 и 24 августа".

Детали: Также Кличко обязал руководителей Главных управлений Национальной полиции и ГСЧС усилить меры безопасности в городе.

Граждан призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Предыстория:

В столице с 20 по 28 августа перекроют автомобильное движение на Крещатике на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.
Там планируют разместить разбитую российскую технику.

Темы: День НезависимостиКиевВиталий Кличко
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