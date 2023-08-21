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Зеленський почав візит до Греції

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 18:43
Зеленський почав візит до Греції
володимир зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський увечері понеділка приїхав у Грецію, де у нього заплановані кілька зустрічей.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на офіційний Telegram президента

Пряма мова Зеленського: "Продовжуємо візитом у Грецію. Вже прибули. Зустріч із президенткою Катеріною Сакелларопулу, ґрунтовні переговори з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією".

Деталі: За його словами, обговорювати планують "все, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі".

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Президент візьме участь у саміті Україна- Балкани, де на зустрічі з лідерами говоритиме про європейську та євроатлантичну інтеграцію, оборонну співпрацю та безпеку.

Крім того, плануються окремі переговори щодо двосторонніх питань, а також зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Грецьке Protothema пише, що о 18:10 починається зустріч Зеленського з прем'єром Кіріакосом Міцотакісом у палаці Максімос – офіційній резиденції прем'єра, після зустрічі плануються заяви для преси. 

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Зустріч з президенткою Греції запланована на 19:50.

Після того Зеленський буде серед гостей неформальної вечері, на якій очікують лідерів країн Західних Балкан та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Нагадаємо: Перед цим Зеленський був у столицях Нідерландів та Данії, під час цих візитів оголосили про рішення Амстердама і Копенгагена передати Україні винищувачі F-16.

Теми: ЗеленськийГреція
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