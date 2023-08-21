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Зеленский начал визит в Грецию

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 18:43
Зеленский начал визит в Грецию
Владимир Зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский вечером понедельника приехал в Грецию, где у него запланированы несколько встреч.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальный Telegram президента

Прямая речь Зеленского: "Продолжаем визитом в Грецию. Уже прибыли. Встреча с президентом Катериной Сакелларопулу, основательные переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и греческой делегацией".

Детали: По его словам, обсуждать планируют "все, что можем сделать вместе для защиты жизни людей и свободы в нашем общем европейском доме".

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Президент примет участие в саммите Украина-Балканы, где на встрече с лидерами будет говорить о европейской и евроатлантической интеграции, оборонном сотрудничестве и безопасности.

Кроме того, планируются отдельные переговоры по двусторонним вопросам, а также встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Греческое Protothema пишет, что в 18:10 начинается встреча Зеленского с премьером Кириакосом Мицотакисом во дворце Максимос – официальной резиденции премьера, после встречи планируются заявления для прессы.

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Встреча с президентом Греции запланирована на 19:50.

После того Зеленский будет среди гостей неформального ужина, на котором ожидают лидеров стран Западных Балкан и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Напомним: Перед этим Зеленский был в столицах Нидерландов и Дании, во время этих визитов объявили о решении Амстердама и Копенгагена передать Украине истребители F-16.

Темы: ЗеленскийГреция
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