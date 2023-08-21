Новий культ: у російських підручниках Сталіна покажуть не тираном, а "захисником"

Йосип Сталін під час Тегеранської конференції 1943 року, фото з архіву Library of Congress Prints and Photographs

У Росії за диктатора Володимира Путіна намагаються нав'язати суспільству позитивний образ радянського диктатора Йосипа Сталіна, вносячи зміни до підручників з історії: мовляв, він вів до перемоги і захищав інтереси країни.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Науковий директор Російського військово-історичного товариства Михайло Мягков на прес-конференції, присвяченій 80-річчю Курської битви, заявив, що в новому єдиному підручнику з історії Росії роль Йосипа Сталіна викладена "об'єктивно".

Він протиставив новому підручнику попередні, у тому числі нібито "фінансовані у 1990-х роках фондом Сороса".

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Як заявив Мягков, у підручниках 1990-х років Сталін "був тиран, звір, бездарний командувач, який завалив ворога трупами", а "злочинний сталінський режим" червоною ниткою проходив через багато підручників.

Сучасні "фахівці" виклали у новому єдиному підручнику роль Сталіна "належним чином, тобто об'єктивно", стверджує представник Російського військово-історичного товариства.

За словами Мягкова, у новому підручнику Сталін представлений як людина, яка обіймала посаду головнокомандувача, і жодна велика операція не проходила без його участі, як людина, яка "висунула полководців перемоги".

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Мягков особливо наголосив, що Сталін "чітко захищав інтереси радянської зовнішньої політики".

Нові підручники з загальної історії та історії Росії для 10-х та 11-х класів були представлені на початку серпня.

У роботі над підручниками брав участь Володимир Мединський – голова Російського військово-історичного товариства та радник президента РФ.

Раніше було відомо, що у підручниках, зокрема, повністю переписали розділи про період 1970–2000-х років, а також додали розділ про війну проти України, яку Путін завуальовано називає "спеціальною військовою операцією".

Чому це важливо: У минулому радянська та пострадянська влада намагалася розвінчати культ вождя СРСР Йосипа Сталіна, але в останні роки Путін намагається відбілити Сталіна, ігноруючи його домовленості з Адольфом Гітлером та знущання над людьми в своїй країні.

Сталін виглядає взірцем для Путіна, а на тлі війни проти України російський диктатор все частіше апелює до образу свого попередника.

Культ особистості Сталіна почався у Радянському Союзі в середині 1930-х років і тривав до 1956 року, коли на XX з'їзді КПРС відбулося його офіційне розвінчання.

У наступні роки в СРСР активно позбувалися спадщини культу особи Сталіна, а його тіло винесли з Мавзолею і поховали біля Кремлівської стіни в ніч проти 31 жовтня 1961 року.