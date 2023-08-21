Новый культ: в российских учебниках Сталина покажут не тираном, а "защитником"

Иосиф Сталин во время Тегеранской конференции 1943 года, фото из архива Library of Congress Prints and Photographs

В России при диктаторе Владимире Путине пытаются навязать обществу позитивный образ советского диктатора Иосифа Сталина, внося изменения в учебники по истории: мол, он вел к победе и защищал интересы страны.

Источник: "Медуза"

Детали: Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков на пресс-конференции, приуроченной к 80-летию Курской битвы, заявил, что в новом едином учебнике по истории России роль Иосифа Сталина изложена "объективно".

Он противопоставил новому учебнику предыдущие, в том числе якобы "финансированные в 1990-е годы фондом Сороса".

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Как заявил Мягков, в учебниках 1990-х годов Сталин "был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами", а "преступный сталинский режим" красной нитью проходил через многие учебники.

Современные "специалисты" изложили в новом едином учебнике роль Сталина "должным образом, то есть объективно", утверждает представитель Российского военно-исторического общества.

По словам Мягкова, в новом учебнике Сталин представлен как человек, который занимал должность главнокомандующего, и ни одна крупная операция не проходила без его участия, как человек, который "выдвинул полководцев победы".

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Мягков особо подчеркнул, что Сталин "четко защищал интересы советской внешней политики".

Новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов были представлены в начале августа.

В работе над учебниками принимал участие Владимир Мединский – глава Российского военно-исторического общества и советник президента РФ.

Ранее было известно, что в учебниках, в частности, полностью переписали разделы о периоде 1970–2000-х годов, а также добавили раздел о войне против Украины, которую Путин завуалированно называет "специальной военной операцией".

Почему это важно: В прошлом советские и постсоветские власти пытались развенчать культ вождя СССР Иосифа Сталина, но в последние годы Путин пытается отбелить Сталина, игнорируя его договоренности с Адольфом Гитлером и издевательства над людьми в своей стране.

Сталин выглядит образцом для Путина, а на фоне войны против Украины российский диктатор все чаще апеллирует к образу своего предшественника.

Культ личности Сталина начался в Советском Союзе в середине 1930-х годов и продолжался до 1956 года, когда на XX съезде КПСС произошло его официальное развенчание.

В последующие годы в СССР активно избавлялись от наследия культа личности Сталина, а его тело вынесли из Мавзолея и захоронили у Кремлёвской стены в ночь на 31 октября 1961 года.