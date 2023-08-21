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Ворог наступає в районі трьох населених пунктів – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 21 серпня 2023, 19:48
Ворог наступає в районі трьох населених пунктів – Генштаб
ФОТО YAMAL-MEDIA.RU

Росіяни ведуть наступ в районі Кліщіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, Збройні сили України продовжують наступати на мелітопольському напрямку та закріплюються на досягнутих рубежах.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Деталі: Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Карповичі Чернігівської області; Сидорівка, Волфине, Грабовське Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча  Харківської області.

На куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Веселого Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Привілля, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області. 

На авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області.

На мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Друге, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпілське, Чарівне, Єгорівка, Степове, Лобкове, П’ятихатки  Запорізької області.

На херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Дач та Зимівника Херсонської області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Понятівка, Херсон, Станіслав Херсонської області та Очаків, Солончаки Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупаційні війська продовжують активно займатися мародерством та знущатися над мирним населенням. Так, до населеного пункту Токмак Запорізької області прибув підрозділ противника з Республіки Бурятія РФ. Військовослужбовці цього підрозділу систематично перевіряють місцевих мешканців на наявність документів на право проживання у власних оселях. У разі виявлення відсутності документів на реєстрацію права проживання, відбирають усе майно та житло під виглядом "конфіскації" та фізично знущаються над невдоволеними місцевими мешканцями.

Теми: ГенштабДонецька область
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