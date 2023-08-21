Враг наступает в районе трех населенных пунктов – Генштаб

Россияне ведут наступление в районе Клищеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, Вооруженные силы Украины продолжают наступать на мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В течение суток враг нанес 2 ракетных и более 30 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток состоялось более 20 боевых столкновений.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

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На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На северском и слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы, Карповичи Черниговской области; Сидоровка, Волфино, Грабовское Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья Харьковской области.

На купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

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На лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Твердохлебово, Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Роздоловка, Спорное Донецкой области.

На бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Веселого Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Приволье, Орехово-Васильевка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка Донецкой области.

На авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанное Второе, Красногоровка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка Донецкой области.

На шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Великая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, среди них Гуляйпольское, Чаривне, Егоровка, Степное, Лобково, Пятихатки Запорожской области.

На херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Дач и Зимовника Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Понятовка, Херсон, Станислав Херсонской области и Очаков, Солончаки Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Российские оккупационные войска продолжают активно заниматься мародерством и издеваться над мирным населением. Так, в населенный пункт Токмак Запорожской области прибыло подразделение противника из Республики Бурятия РФ. Военнослужащие этого подразделения систематически проверяют местных жителей на наличие документов на право проживания в собственных домах. В случае выявления отсутствия документов на регистрацию права проживания, отбирают все имущество и жилье под видом "конфискации" и физически издеваются над недовольными местными жителями.