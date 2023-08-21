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Вучич підтвердив, що зустрінеться із Зеленським у Греції

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 20:28
Вучич підтвердив, що зустрінеться із Зеленським у Греції
ВУЧИЧ, ФОТО: TWITTER ЄП

Президент Сербії Александар Вучич у вівторок зустрінеться із Володимиром Зеленським в Афінах, де відбувається неформальний саміт країн Західних Балкан.

Джерело: як пише "Європейська правда" з посиланням на РТС, Вучич сказав журналістам у понеділок

Деталі: Президент Сербії зазначив, що зустрінеться із Зеленським на прохання українського президента.

"У мене буде з ним двостороння зустріч, тому я сяду й поговорю із Зеленським у приватному порядку про все, що відбувалось в останній час щодо Республіки Косово, про визнання й невизнання територіальної цілісності та всі інші питання", – додав він.

Вучич висловив сподівання, що розмова з українським президентом вийде "гарною та відкритою".

Також він анонсував звернення до громадян Сербії, під час якого "відверто розповість про те, що відбувається".

Що передувало: 

  • До цього єдиний раз, коли президенти Сербії та України зустрічались разом, був 1 червня – тоді Зеленський та Вучич недовго говорили віч-на-віч на полях саміту Європейської політичної спільноти в Кишиневі.
  • У понеділок президент України прибув до Греції для участі в саміті щодо Балкан. Повідомляється, що український лідер буде серед гостей неформальної вечері, запрошених грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.
  • Темами зустрічі будуть європейська інтеграція регіону, енергетична безпека на Балканах та в Південно-Східній Європі, а також санкції проти Росії, які не запровадила Сербія, та діалог останньої з Республікою Косово.

Теми: СербіяЗеленськийГреціяпрезидент
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