Вучич підтвердив, що зустрінеться із Зеленським у Греції
Президент Сербії Александар Вучич у вівторок зустрінеться із Володимиром Зеленським в Афінах, де відбувається неформальний саміт країн Західних Балкан.
Джерело: як пише "Європейська правда" з посиланням на РТС, Вучич сказав журналістам у понеділок
Деталі: Президент Сербії зазначив, що зустрінеться із Зеленським на прохання українського президента.
"У мене буде з ним двостороння зустріч, тому я сяду й поговорю із Зеленським у приватному порядку про все, що відбувалось в останній час щодо Республіки Косово, про визнання й невизнання територіальної цілісності та всі інші питання", – додав він.
Вучич висловив сподівання, що розмова з українським президентом вийде "гарною та відкритою".
Також він анонсував звернення до громадян Сербії, під час якого "відверто розповість про те, що відбувається".
Що передувало:
- До цього єдиний раз, коли президенти Сербії та України зустрічались разом, був 1 червня – тоді Зеленський та Вучич недовго говорили віч-на-віч на полях саміту Європейської політичної спільноти в Кишиневі.
- У понеділок президент України прибув до Греції для участі в саміті щодо Балкан. Повідомляється, що український лідер буде серед гостей неформальної вечері, запрошених грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.
- Темами зустрічі будуть європейська інтеграція регіону, енергетична безпека на Балканах та в Південно-Східній Європі, а також санкції проти Росії, які не запровадила Сербія, та діалог останньої з Республікою Косово.