Вучич подтвердил, что встретится с Зеленским в Греции

Президент Сербии Александар Вучич во вторник встретится с Владимиром Зеленским в Афинах, где проходит неформальный саммит стран Западных Балкан.

Источник: об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на РТС, Вучич сказал журналистам в понедельник.

Детали: Президент Сербии отметил, что встретится с Зеленским по просьбе украинского президента.

Прямая речь: "У меня будет с ним двусторонняя встреча, поэтому я сяду и поговорю с Зеленским в частном порядке обо всем, что происходило в последнее время по Республике Косово, о признании и непризнании территориальной целостности и все другие вопросы".

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Вучич выразил надежду, что разговор с украинским президентом получится "хорошим и открытым".

Также он анонсировал обращение к гражданам Сербии, во время которого "откровенно расскажет о том, что происходит".

До этого единственный раз, когда президенты Сербии и Украины встречались вместе, был 1 июня – тогда Зеленский и Вучич недолго говорили с глазу на глаз на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

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