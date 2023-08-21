Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вучич подтвердил, что встретится с Зеленским в Греции

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 20:28
Вучич подтвердил, что встретится с Зеленским в Греции
ВУЧИЧ, ФОТО: TWITTER ЄП

Президент Сербии Александар Вучич во вторник встретится с Владимиром Зеленским в Афинах, где проходит неформальный саммит стран Западных Балкан.

Источник: об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на РТС, Вучич сказал журналистам в понедельник.

Детали: Президент Сербии отметил, что встретится с Зеленским по просьбе украинского президента.

Прямая речь: "У меня будет с ним двусторонняя встреча, поэтому я сяду и поговорю с Зеленским в частном порядке обо всем, что происходило в последнее время по Республике Косово, о признании и непризнании территориальной целостности и все другие вопросы".

Вучич выразил надежду, что разговор с украинским президентом получится "хорошим и открытым".

Также он анонсировал обращение к гражданам Сербии, во время которого "откровенно расскажет о том, что происходит".

До этого единственный раз, когда президенты Сербии и Украины встречались вместе, был 1 июня – тогда Зеленский и Вучич недолго говорили с глазу на глаз на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

Что предшествовало: 

  • В понедельник президент Украины прибыл в Грецию для участия в саммите по Балканам. Сообщается, что украинский лидер будет среди гостей неформального ужина, приглашенных греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.
  • Темами встречи будут европейская интеграция региона, энергетическая безопасность на Балканах и в Юго-Восточной Европе, а также санкции против России, которые не ввела Сербия, и диалог последней с Республикой Косово.

Темы: СербияЗеленскийГрецияпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Сербия
Сербия поможет Венгрии с транзитом российского газа
Сербский президент: Если Украина признает Косово, то "в один день потеряет все"
Вучич рассказал, как Сербия учится на войне РФ против Украины: готовят дроны-камикадзе
Последние новости
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
Все новости...
Реклама: