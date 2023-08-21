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Греція долучається до навчання українців на F-16

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 20:30
Греція долучається до навчання українців на F-16
ФОТО DIMITRIS VETSIKAS З САЙТУ PIXABAY

Володимир Зеленський за підсумками переговорів із грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом оголосив про приєднання Греції до авіаційної коаліції.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції: Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16".

Деталі: Він подякував прем'єру Греції за "готовність більше допомогти із захистом нашої свободи".

Пряма мова: "Ми вдячні за те, що буде оборонна підтримка Греції для України. Наші команди обговорюють відповідні деталі".

Що передувало:

  • Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Вона, а також Нідерланди на вихідних оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.
  • Раніше міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен розкритикував посла РФ у Копенгагені Владіміра Барбіна, який назвав передачу винищувачів F-16 Україні ескалацією конфлікту.
  • У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Теми: Греціявинищувачі
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