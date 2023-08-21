Греція долучається до навчання українців на F-16
Понеділок, 21 серпня 2023, 20:30
Володимир Зеленський за підсумками переговорів із грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом оголосив про приєднання Греції до авіаційної коаліції.
Джерело: кореспондент "Європейської правди"
Пряма мова Зеленського: "Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції: Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16".
Деталі: Він подякував прем'єру Греції за "готовність більше допомогти із захистом нашої свободи".
Пряма мова: "Ми вдячні за те, що буде оборонна підтримка Греції для України. Наші команди обговорюють відповідні деталі".
Що передувало:
- Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Вона, а також Нідерланди на вихідних оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.
- Раніше міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен розкритикував посла РФ у Копенгагені Владіміра Барбіна, який назвав передачу винищувачів F-16 Україні ескалацією конфлікту.
- У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.