Греція долучається до навчання українців на F-16

Володимир Зеленський за підсумками переговорів із грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом оголосив про приєднання Греції до авіаційної коаліції.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції: Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16".

Деталі: Він подякував прем'єру Греції за "готовність більше допомогти із захистом нашої свободи".

Пряма мова: "Ми вдячні за те, що буде оборонна підтримка Греції для України. Наші команди обговорюють відповідні деталі".

Що передувало: