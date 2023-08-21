Греция присоединяется к обучению украинцев на F-16
Понедельник, 21 августа 2023, 20:30
Владимир Зеленский по итогам переговоров с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом объявил о присоединении Греции к авиационной коалиции.
Источник: корреспондент "Европейской правды"
Прямая речь Зеленского: "Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции: Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16".
Детали: Он поблагодарил премьера Греции за "готовность больше помочь с защитой нашей свободы".
Прямая речь: "Мы благодарны за то, что будет оборонная поддержка Греции для Украины. Наши команды обсуждают соответствующие детали".
Что предшествовало:
- Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Она, а также Нидерланды на выходных объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.
- Ранее министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен раскритиковал посла РФ в Копенгагене Владимира Барбина, который назвал передачу истребителей F-16 Украине эскалацией конфликта.
- В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.