Греция присоединяется к обучению украинцев на F-16

Владимир Зеленский по итогам переговоров с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом объявил о присоединении Греции к авиационной коалиции.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Прямая речь Зеленского: "Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции: Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16".

Детали: Он поблагодарил премьера Греции за "готовность больше помочь с защитой нашей свободы".

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Прямая речь: "Мы благодарны за то, что будет оборонная поддержка Греции для Украины. Наши команды обсуждают соответствующие детали".

Что предшествовало:

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Она, а также Нидерланды на выходных объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.

Ранее министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен раскритиковал посла РФ в Копенгагене Владимира Барбина, который назвал передачу истребителей F-16 Украине эскалацией конфликта.

В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.