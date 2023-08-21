Греция присоединяется к обучению украинцев на F-16

Владимир Зеленский по итогам переговоров с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом объявил о присоединении Греции к авиационной коалиции.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Прямая речь Зеленского: "Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции: Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16".

Детали: Он поблагодарил премьера Греции за "готовность больше помочь с защитой нашей свободы".

Прямая речь: "Мы благодарны за то, что будет оборонная поддержка Греции для Украины. Наши команды обсуждают соответствующие детали".

Что предшествовало: