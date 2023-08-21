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Греция присоединяется к обучению украинцев на F-16

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 20:30
Греция присоединяется к обучению украинцев на F-16
ФОТО DIMITRIS VETSIKAS С САЙТА PIXABAY

Владимир Зеленский по итогам переговоров с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом объявил о присоединении Греции к авиационной коалиции.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Прямая речь Зеленского: "Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции: Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16".

Детали: Он поблагодарил премьера Греции за "готовность больше помочь с защитой нашей свободы".

Прямая речь: "Мы благодарны за то, что будет оборонная поддержка Греции для Украины. Наши команды обсуждают соответствующие детали".

Что предшествовало:

  • Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Она, а также Нидерланды на выходных объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.
  • Ранее министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен раскритиковал посла РФ в Копенгагене Владимира Барбина, который назвал передачу истребителей F-16 Украине эскалацией конфликта.
  • В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Темы: Грецияистребители
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