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Греція підписала декларацію про підтримку членства України в НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 22:44
Греція підписала декларацію про підтримку членства України в НАТО
фото з сайту президента

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в Афінах підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Джерело: як пише "Європейська правда"текст декларації опублікував Офіс президента

Деталі: Згідно з документом, Україна та Греція "підтверджують свою відданість зміцненню спільних зусиль на підтримку інтеграції України до Альянсу та імплементації стандартів НАТО".

Афіни декларують, що продовжуватимуть військову, технічну, оборонну та гуманітарну підтримку Україні, а також сприятимуть повоєнній відбудові України.

Сторони також констатували, що безпека України є "життєво важливою для стабільності євроатлантичного регіону", й підтримали роль Ради Україна-НАТО як майданчика для розширення співпраці Києва та Брюсселя.

Дослівно: "Грецька Республіка підтримує набуття Україною членства в НАТО, коли члени Альянсу дійдуть згоди та будуть виконані умови, як зазначено в декларації Вільнюського саміту НАТО".

Більше деталей: Як уточнив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Греція стала двадцять четвертою державою -членом Альянсу, з якою Україна формалізувала підтримку членства України

"Лишається лише чверть від загальної кількості членів – вісім країн, з якими ми ще не уклади подібні декларації. При цьому більшість з цих країн вже висловили нам підтримку, залишилося це лише викласти на папері", – зазначив він.

Нагадаємо:

  • Як відомо, питання членства України в Альянсі стало однією з тем Вільнюського саміту НАТО в липні цього року.
  • Саміт погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови". Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП) – цей інструмент вже є у розпорядженні України.

Теми: ГреціяНАТО
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