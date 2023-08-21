Греція підписала декларацію про підтримку членства України в НАТО

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в Афінах підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Джерело: як пише "Європейська правда", текст декларації опублікував Офіс президента

Деталі: Згідно з документом, Україна та Греція "підтверджують свою відданість зміцненню спільних зусиль на підтримку інтеграції України до Альянсу та імплементації стандартів НАТО".

Афіни декларують, що продовжуватимуть військову, технічну, оборонну та гуманітарну підтримку Україні, а також сприятимуть повоєнній відбудові України.

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Сторони також констатували, що безпека України є "життєво важливою для стабільності євроатлантичного регіону", й підтримали роль Ради Україна-НАТО як майданчика для розширення співпраці Києва та Брюсселя.

Дослівно: "Грецька Республіка підтримує набуття Україною членства в НАТО, коли члени Альянсу дійдуть згоди та будуть виконані умови, як зазначено в декларації Вільнюського саміту НАТО".

Більше деталей: Як уточнив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Греція стала двадцять четвертою державою -членом Альянсу, з якою Україна формалізувала підтримку членства України

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"Лишається лише чверть від загальної кількості членів – вісім країн, з якими ми ще не уклади подібні декларації. При цьому більшість з цих країн вже висловили нам підтримку, залишилося це лише викласти на папері", – зазначив він.

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