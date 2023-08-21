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Греция подписала декларацию о поддержке членства Украины в НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 22:44
Греция подписала декларацию о поддержке членства Украины в НАТО
фото с сайта президента

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Афинах подписали совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.

Источник: как пишет "Европейская правда", текст декларации опубликовал Офис президента

Детали: Согласно документу, Украина и Греция "подтверждают свою приверженность укреплению совместных усилий в поддержку интеграции Украины в Альянс и имплементации стандартов НАТО".

Афины декларируют, что будут продолжать военную, техническую, оборонную и гуманитарную поддержку Украине, а также способствовать послевоенному восстановлению Украины.

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Стороны также констатировали, что безопасность Украины является "жизненно важной для стабильности евроатлантического региона", и поддержали роль Совета Украина-НАТО как площадки для расширения сотрудничества Киева и Брюсселя.

Дословно: "Греческая Республика поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, когда члены Альянса придут к согласию и будут выполнены условия, как указано в декларации Вильнюсского саммита НАТО".

Больше деталей: Как уточнил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, Греция стала двадцать четвертым государством-членом Альянса, с которым Украина формализовала поддержку членства Украины

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"Остается лишь четверть от общего количества членов - восемь стран, с которыми мы еще не заключили подобные декларации. При этом большинство из этих стран уже выразили нам поддержку, осталось это лишь изложить на бумаге", - отметил он.

Напомним:

  • Как известно, вопрос членства Украины в Альянсе стал одной из тем Вильнюсского саммита НАТО в июле этого года.
  • Саммит согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия". Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП) - этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.

Темы: ГрецияНАТО
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