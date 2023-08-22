Російських старшокласників навчатимуть стрільбі бойовими патронами – ЗМІ

У російську шкільну програму з початкової військової підготовки для 10-11 класів включили стрільбу з вогнепальної зброї з бойовими патронами.

Джерело: видання "Важливі історії" з посиланням на програму курсу

Деталі: У навчальній програмі для російських старшокласників вказано, що бойові малокаліберні патрони для вогнепальної зброї видаватимуться на обладнаних стрільбищах і в тирах під керівництвом "досвідчених офіцерів військової частини або інструкторів". Патрони видаватимуть "виключно на вогневому рубежі".

Згідно з програмою, школярі мають навчитися вести вогонь зі стрілецької зброї, виконувати вправи з початкових стрільб і метання навчально-імітаційних ручних гранат, керувати БпЛА, обладнувати окопи для стрільби лежачи та класифікувати види ядерних вибухів.

З 1 вересня замість основ безпеки життєдіяльності у російських школах з'явиться предмет "Основи безпеки та захисту батьківщини". Туди увійде курс із початкової військової підготовки, який буде обов'язковим і відмовитися від нього не можна буде, пише видання.

Повернення в школи початкової військової підготовки підтримало Міноборони РФ, порекомендувавши приділити їй щонайменше 140 годин у старших класах. ПВП займе близько 12% загального навчального часу.