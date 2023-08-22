Российских старшеклассников будут обучать стрельбе боевыми патронами – СМИ

В российскую школьную программу по начальной военной подготовке для 10-11 классов включили стрельбу из огнестрельного оружия с боевыми патронами.

Источник: издание "Важные истории" со ссылкой на программу курса

Детали: В учебной программе для российских старшеклассников указано, что боевые малокалиберные патроны для огнестрельного оружия будут выдаваться на оборудованных стрельбищах и в тирах под руководством "опытных офицеров воинской части или инструкторов". Патроны будут выдавать "исключительно на огневом рубеже".

Согласно программе, школьники должны научиться вести огонь из стрелкового оружия, выполнять упражнения по начальным стрельбам и метанию учебно-имитационных ручных гранат, управлять БпЛА, оборудовать окопы для стрельбы лежа и классифицировать виды ядерных взрывов.

С 1 сентября вместо основ безопасности жизнедеятельности в российских школах появится предмет "Основы безопасности и защиты родины". Туда войдет курс по начальной военной подготовке, который будет обязательным и отказаться от него будет нельзя, пишет издание.

Возвращение в школы начальной военной подготовки поддержало Минобороны РФ, порекомендовав уделить ей не менее 140 часов в старших классах. НВП займет около 12% общего учебного времени.